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Arda Güler, kariyerinin en büyük maçına çıkıyor! Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya geliyor

12.01.2024 13:13 | Son Güncelleme:
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Riyad’da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in ilk El Clasico’su şimdiden tüm hayranlarını heyecanlandırdı.

Arda Güler, kariyerinin en büyük maçına çıkıyor! Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya geliyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Kupa arası verilen İspanya’da Süper Kupa için final mücadelesi 14 Ocak Pazar günü gerçekleşecek. Dörtlü final sistemiyle oynanan İspanya Süper Kupası’nda Atletico Madrid’i uzatmalarda 5-3 yenen Real Madrid ve Osasuna’yı 2-0’lık skorla geçen Barcelona karşı karşıya geliyor. Türkiye’nin genç yeteneği Arda Güler’in maçın son bölümünde oyuna dahil olduğu yarı final mücadelesinin ardından bu maçta da Real Madrid teknik direktörü Ancelotti’nin süre vermesi durumunda sahaya çıkması bekleniyor. Arda Güler’in de yer alacağı 2024’ün ilk El Clasico’su 14 Ocak Pazar günü saat 22.00’de oynanacak.

REAL MADRİD UZATMALARDA GALİP, ARDA UZATMALARDA OYUNDA

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, İspanya Süper Kupası yarı finalinde gerçekleştirilen Madrid derbisine ev sahipliği yaptı. Karşılıklı gollerle başlayan Real Madrid - Atletico Madrid mücadelesinde 2-2 tamamlanan ilk yarının ardından normal süre 3-3 tamamlandı. 113. dakikada Arda Güler’in oyuna girmesinin ardından 116’da Joselu’nun, 120+2’de Brahim Diaz’ın golleriyle Real Madrid finale çıktı. Finaldeki rakibi Barcelona ile 2024 yılının ilk El Clasico’sunu oynayacak olan Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin şans vermesi halinde milli genç yeteneğimiz Arda Güler’in sahaya çıkması bekleniyor.

XAVİ, İKİNCİ SÜPER KUPA İÇİN HAZIRLANIYOR

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Osasuna karşısında aldığı rahat galibiyetin ardından Barcelona ekibinde gözler finale çevrildi. Barcelona, Osasuna’ya karşı 59’da Lewandowski’nin, 90+3’te Lamine Yamal’ın golleriyle finale çıktı. Dünyanın en tecrübeli teknik adamlarından biri olan Ancelotti ile yeni bir randevuya çıkacak olan 43 yaşındaki Xavi, geçen senenin ardından ikinci Süper Kupa’sını evine götürmeyi bekliyor.

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