Arda Güler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Real Madrid'e imzayı atan Arda Güler bonservis bedeli ne kadar?

Arda Güler, Real Madrid için 6 yıllık imzayı attı. Flaş gelişmenin ardından ünlü futbolcu ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Arda Güler, Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Peres ile sözleşme imzaladı vr 24 numaralı formasıyla poz verdi. İşte Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında merak edilenler...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler 25 Şubat 2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arda Güler, 176 cm boyunda ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Milli forma ile 4 maça çıkan genç futbolcu 1 gol katkısında bulundu. Attığı gol puskas adayları arasında yer aldı. 15 Milyon Euro bonservis bedeli bulunan Arda Güler, sol ayaklıdır. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, Fenerbahçe altyapısı ve A takımında forma giydi. Arda Güler bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.

ARDA GÜLER'İN BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe ve Real Madrid'in yaptığı açıklamalara göre, 20 milyon Euro bonservis ve 18 yaşındaki oyuncunun performansına göre 10 milyon Euro bonuslar karşılığında transfer tamamlandı.

Arda Güler, imza töreni öncesi Real Madrid için Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Dün İspanya'ya uçan Arda Güler, kendisini altı yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.





