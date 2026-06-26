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Arda Güler kimsenin söyleyemediğini söyledi! Neden elendiğimizi tek cümleyle açıkladı

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na veda ettiği ve ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından genç yıldızımız Arda Güler'den çok olgun ve çarpıcı açıklamalar geldi. Maç sonu oldukça üzgün olduğu gözlenen 21 yaşındaki yıldız, bahanelere sığınmayı reddederek, "İnsanlar ne deseler haklılar, drama yapmaya gerek yok" diyerek net bir özeleştiriye imza attı.

Arda Güler kimsenin söyleyemediğini söyledi! Neden elendiğimizi tek cümleyle açıkladı
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçımızda ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda eden A Milli Takım'da kameraların karşısına geçen genç yıldızımız Arda Güler, takımın durumu ve yaşanan hüsran hakkında oldukça net, olgun ve yüzleşmeci bir açıklama yaptı.

"TÜM ELEŞTİRİLER HAKLI"

Arda Güler kimsenin söyleyemediğini söyledi! Neden elendiğimizi tek cümleyle açıkladı 1

Maç öncesinde ısınma anlarında moralinin oldukça bozuk olduğu ve yüzünün düştüğü yönündeki yorumlara ve eleştirilere değinen Arda Güler, taraftarların gösterdiği tepkilerin sonuna kadar haklı olduğunu belirtti. Real Madrid forması giyen yetenekli oyuncu, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." diyerek yaşanan hayal kırıklığının kendi üzerindeki psikolojik etkisini de gizlemedi.

"DRAMA YAPAMAYIZ, KÖTÜ OYNADIK VE ELENDİK"

Arda Güler kimsenin söyleyemediğini söyledi! Neden elendiğimizi tek cümleyle açıkladı 2

Takım içindeki bazı isimlerin ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın aksine istatistiklere veya farklı bahanelere sığınmayan Arda, sahadaki gerçeği en yalın haliyle dile getirdi. Süreci büyük bir olgunlukla değerlendiren genç yetenek, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!"

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Türkiye Arda Güler dünya kupası milli takım
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