Arda Güler kimsenin söyleyemediğini söyledi! Neden elendiğimizi tek cümleyle açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçımızda ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda eden A Milli Takım'da kameraların karşısına geçen genç yıldızımız Arda Güler, takımın durumu ve yaşanan hüsran hakkında oldukça net, olgun ve yüzleşmeci bir açıklama yaptı.

"TÜM ELEŞTİRİLER HAKLI"

Maç öncesinde ısınma anlarında moralinin oldukça bozuk olduğu ve yüzünün düştüğü yönündeki yorumlara ve eleştirilere değinen Arda Güler, taraftarların gösterdiği tepkilerin sonuna kadar haklı olduğunu belirtti. Real Madrid forması giyen yetenekli oyuncu, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı." diyerek yaşanan hayal kırıklığının kendi üzerindeki psikolojik etkisini de gizlemedi.

"DRAMA YAPAMAYIZ, KÖTÜ OYNADIK VE ELENDİK"

Takım içindeki bazı isimlerin ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın aksine istatistiklere veya farklı bahanelere sığınmayan Arda, sahadaki gerçeği en yalın haliyle dile getirdi. Süreci büyük bir olgunlukla değerlendiren genç yetenek, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!"