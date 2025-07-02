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Arda Güler'li Real Madrid Kenan Yıldız'lı Juventus'u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız'ın ara pası sosyal medyada gündem oldu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus karşılaştı. Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın ilk 11 başladığı müsabaka İspanyol ekibi Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maça ise Kenan Yıldız'ın pasında Kolo Muani'nin kaleci ile karşı karşıya kaçırdığı gol damga vurdu.

Arda Güler'li Real Madrid Kenan Yıldız'lı Juventus'u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız'ın ara pası sosyal medyada gündem oldu!
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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ABD’de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16 turunda Arda Güler’in formasını giydiği İspanya ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız’lı İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geldi. Miami’de bulunan Hard Rock Stadyumu’nda oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Real Madrid, ikinci yarıya daha etkili başladı. 54. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Trent Alexander-Arnold’un ortasında kale alanındaki Gonzalo Garcia kafayla topu filelere yolladı ve Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca eflatun-beyazlılar, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid’de Arda Güler, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Luka Modric’e bırakırken, Juventus’ta ise 71. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine Teun Koopmeiners oyuna girdi.

ÇEYREK FİNAL 5 TEMMUZ TARİHİNDE

Arda Güler li Real Madrid Kenan Yıldız lı Juventus u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız ın ara pası sosyal medyada gündem oldu! 1

Real Madrid, çeyrek finalde 5 Temmuz Cumartesi günü Borussia Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

KOLO MUANI'NİN KARŞI KARŞIYASI

Arda Güler li Real Madrid Kenan Yıldız lı Juventus u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız ın ara pası sosyal medyada gündem oldu! 2

Arda Güler li Real Madrid Kenan Yıldız lı Juventus u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız ın ara pası sosyal medyada gündem oldu! 3

Arda Güler li Real Madrid Kenan Yıldız lı Juventus u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız ın ara pası sosyal medyada gündem oldu! 4

Karşılaşma Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sona ererken, maçta hatırlarda kalan bir an sosyal medyada gündem oldu. A milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın ilk yarının başlarında orta sahaya yakın bir bölgeden savunma arkasına attığı harika pas ile karşı karşıya kalan Kolo Muani kalecinin üstünden aşırttı fakat golle buluşamadı. Bu anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken, kullanıcılar Kenan Yıldız'ın pasına yazık oldu ifadelerinde bulundular.

ARDA GÜLER İLK 11

Arda Güler li Real Madrid Kenan Yıldız lı Juventus u turnuva dışına itti... Kenan Yıldız ın ara pası sosyal medyada gündem oldu! 5

Real Madrid de Teknik direktör Xabi Alonso ile ilk 11 de daha fazla forma şansı bulan milli yıldız Arda Güler de karşılaşmada 78 dakika şans buldu. 78.dakika da yerini tecrübeli oyuncu Luka Modric'e bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca 3 kilit pas atan milli yıldız, rakip kaleyi 2 kere yoklarken 1 kez isabet bulabildi.

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Juventus Arda Güler real madrid Kenan Yıldız FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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