Arda Güler neden oynamıyor? Real Madrid cephesinden sürpriz açıklama! Takımdan ayrılacak mı?

Bu sezon istediği süreleri almakta bir hayli zorlanan Arda Güler hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı. Söz konusu haberde Arda Güler'in neden düzenli forma şansı bulamadığına dair dikkat çeken bir detay geçildi. Milli yıldız son olarak 4-0 kaybedilen Barcelona maçında da süre alamamıştı.

REAL MADRID YAZARI YAZDI

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden The Athletic'in Real Madrid yazarı Guillermo Rai, yazısında ''Real Madrid yöneticileri, geçen sezon az süre almasına rağmen yaz aylarında Arda'yı satmayı hiç düşünmedi. Avrupa'nın farklı liglerinden ve LaLiga'dan gelen tekliflere 'Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa bu Arda olmayacak' şeklinde yanıt verildi. Arda Güler de Real Madrid'den ayrılması hiç düşünmedi. Çevresindekilere Bernabeu'da adından söz ettirmek istediğini söylüyordu.'' ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı yazının devamında ''Real Madrid, gelecek dönemde de Arda'yı göndermek gibi bir fikre sahip değil. Avrupa'nın seçkin kulüpleri, genç oyuncuya istediği süreleri vermeye istekli olacaktır ancak Arda şu anda kulüpte mutlu ve önemli işler başarabileceğini düşünüyor.'' dedi.

ARDA GÜLER'İN MADRID'DEKİ YAŞANTISI

Arda Güler'in Madrid'deki yaşantısına da değinen Rai, '' Arda'nın Madrid'deki evinde bir fizyoterapist, özel açşı ve kişisel fitness antrenörü var. Arda çok iyi İngilizce konuşmasına rağmen hiç İngilizce konuşmuyorlar. İspanya'daki hayata adapte olabilmek için İspanyolca konuşmaya devam ediyorlar. Evinde özel bir spor salonu ve futbol sahası var. Böylece evinde de antrenmanlarını yapabiliyor. Takımda Valverde ve Brahim Diaz ile ilişkisi çok iyi. İspanyolca öğrenmesi için ona yardımcı oluyorlar.'' sözlerini sarf etti.

''YAMAL İLE KIYASLANIYOR''

Arda Güler'in Barcelona forması ile Dünyanın en iyi genç futbolcusu seçilen Lamine Yamal ile kıyaslandığını vurgulayan Rai, ''Arda Güler, süre almadığı için Ancelotti'ye kızgın değil. Zamanının geleceğine inanıyor ve bu zaman için kendini hazır tutmaya çalışıyor. Real Madrid taraftarları, Arda'yı daha çok sahada görmek istiyor. Oyuncuya yakın bazı kişiler, İspanya'nın EURO 2024'ü kazanmasında kilit rol oynayan genç futbolcu Lamine Yamal'ın Barcelona ve İspanya formasıyla gösterdiği başarının Arda'da ve Real Madrid cephesinde baskı oluşturduğuna inanıyor. Real Madrid taraftarları da Yamal'a karşı Arda'yı göstermek istedikleri için genç oyuncunun daha çok şans bulmasını istiyor.'' diyerek durumu açıkladı.

''NEDEN FORMA ŞANSI BULAMIYOR?''

Rai forma şansı bulamaması hakkında ise ''Real Madrid teknik ekibi, Arda'nın bu sezon geçen sezona kıyasla daha büyük bir role bürüneceğini düşünüyor. Ancelotti ve antrenör olan oğlu Davide, Arda Güler'i destekliyor ve beğeniyor. Antrenör ekibinden işini korumak için ismini veremeceğim bir kaynağa göre Arda'nın son dönemde kadroda yer bulamamasının nedenleri arasında Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte ön tarafta oynaması halinde takımın dengesiz olacağı yönünde bir endişe var. Arda'ya yakın kişiler ise milli futbolcunun ideal rolü olan 10 numara ve oyun kurucu pozisyonunun Ancelotti'nin kullandığı 4-3-3 sisteminde olmadığını, olsa da İtalyan teknik adamın bu rolde Arda'yı değil Bellingham'ı kullanacağını düşünüyor. Antrenör ekibindeki kaynağım ise Arda'nın 10 numara değil de daha geride, Kroos ve Modric'in yerine geçebileceğine dair bir inanca sahip olduklarının altını çiziyor.'' ifadelerini sarf etti.

''DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİR''

Real Madrid'in ilk 11'den vazgeçilmez oyuncularının olduğunu dile getiren ünlü gazeteci, ''Real Madrid ilk 11'inde dokunulmaz gözüken oyuncular var: Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Mbappe ve Vinicius Jr. Bu da Arda'nın oyuna girmesini zorlaştırıyor. Rodrygo'nun sakatlığı sebebiyle önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alabilir.'' diyerek yazısını sonlandırdı.