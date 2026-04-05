Arda Güler oyundan alındı, Real Madrid resmen karıştı! "Cehennemin dibine git"

Real Madrid'in, İspanya La Liga şampiyonluğu artık imkansıza yakın... Mallorca'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Real Madrid'de kriz kapıya dayandı. Arda Güler'in yine maçın 72. dakikasında oyundan alınması taraftarları isyan ettirdi. Her seferinde ilk olarak oyundan alınan Arda Güler konusunda sabırlar taşmış durumda...

Emre Şen
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'nın 30. haftasında Mallorca'ya deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Barcelona'nın şampiyonluğu ilan etmesine az bir süre kala Real Madrid'de de ortalık karıştı.

ARDA GÜLER YİNE OYUNDAN ALINDI! TEPKİ YAĞDI

Arda Güler, Mallorca maçında Real Madrid'in gol bulması gereken 72. dakikada oyundan alınınca Real Madrid taraftarının sabrı taştı. Sosyal medyada tepki gösteren Real Madrid taraftarı Arbeloa'yı hedef aldı.

"CEHENNEMİN DİBİNE GİT ARBELOA!"

Sosyal Medya platformunda bir Real Madrid taraftarı, "Arda Güler'i oyundan alıyorsun ama Brahim oyunda. O lanet Brahim, topa bile dokunmadı ama Arda çıkıyor. Cehennemin dibine git Arbeloa!" ifadelerini kullandı. Real Madrid taraftarının yazdığı bu yorum kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

Okuyucu Yorumları
72 DAKIKA SKOR NEYDI. 1-0. ARDA CIKINCA SKOR YANI SON 18 DAKIKA 1-1 72 DAKIKA BIR CACIK OLMAYAN SON 18 DAKIKA MI CACIK OLACAK.
Algı yapmayın, elmas çocuktan cacık olmaz
adamdaki yorum bizde olsa hemen halkı kin ve düşmanlığa der cezayı yapıştırırlardı
