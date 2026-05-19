Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! Southampton ihraç edildi

Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finalde Middlesbrough ile karşılaşacak.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanıldı.
PUAN DA SİLİNDİ

Ayrıca açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

FİNAL 23 MAYIS'TA

Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynatılacağının planlandığı belirtilirken, başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı vurgulandı.

AĞAÇ ARKASINDA CEP TELEFONLU ANALİST!

Skandalın merkezinde, Southampton kulübünde görevli bir analistin Middlesbrough antrenmanını gizlice izlediği iddiası yer almıştı. Rockliffe Park antrenman tesislerinde, bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş vaziyette cep telefonuyla kayıt yapan genç bir adamın fotoğrafı EFL’ye teslim edilmişti. Southampton analisti olduğu iddia edilen bu kişinin, kritik yarı final maçı öncesi taktiksel bilgileri sızdırdığı öne sürülmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

