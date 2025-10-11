SPOR

Arda Güler paylaştı, Selda Bağcan yanıt verdi! İkili arasında sosyal medyada geçen diyalog gündem oldu

Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, İspanya sokaklarında bisiklet turuna çıkarak Selda Bağcan dinledi. Bu anları Instagram’da paylaşan Arda’ya usta sanatçı da karşılık verip, “Artık ben de Real Madridliyim” dedi. Arda ise, “Biz de her zaman sizciyiz” yanıtını verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
İspanyayol devi Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündem oldu.

İSPANYA SOKAKLARINDA SELDA BAĞCAN DİNLEDİ

İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet turuna çıkan yıldız futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede binlerde beğeni gelirken, Güler'in Selda Bağcan dinlediği o anlara usta sanatçı da kayıtsız kalmadı.

"BEN DE ARTIK REAL MADRIDLİYİM"

Selda Bağcan kendisini dinleyerek bisiklet sürdüğü anları paylaşan milli yıldızın videosunu hesabından paylaşarak 'Artık ben de Real Madridliyim' dedi.

Arda Güler ise karşılık vererek, 'Biz de her zaman sizciyiz' yazdı.

