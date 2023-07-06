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Arda Güler Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyecek? Sadece 2 seçenek var...

06.07.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren Arda Güler'in yeni takımında kaç numaralı formayı giyeceği büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye veda ederek Real Madrid'in yolunu tutan 18 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler'in İspanyol devinde hangi formayı giyeceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.

İKİ NUMARA BOŞTA

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Madrid ekibinde savunma oyuncusu Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı almasının ardından 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'in 24 numaralı formasını giymesi bekleniyor.

İspanya Ligi kurallarına göre; oyuncular, 1 ile 25 numaralı formalar arasında numaralandırılabiliyor.


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