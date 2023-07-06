Arda Güler Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyecek? Sadece 2 seçenek var...

Fenerbahçe'ye veda ederek Real Madrid'in yolunu tutan 18 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler'in İspanyol devinde hangi formayı giyeceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.
Madrid ekibinde savunma oyuncusu Jesus Vallejo'nun 25 numaralı formayı almasının ardından 9 ve 24 numaralı formalar boşa çıktı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'in 24 numaralı formasını giymesi bekleniyor.
İspanya Ligi kurallarına göre; oyuncular, 1 ile 25 numaralı formalar arasında numaralandırılabiliyor.