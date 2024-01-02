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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor! ''Herkes televizyon başına kilitlenecek''

02.01.2024 07:43 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı ve idmanlara başladı. Yarın oynanacak Mallorca maçında ilk kez kadroda olması beklenen genç oyuncu için İspanyol taraftarlar bir hayli heyecanlı...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla yarın ilk maçına çıkacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkan milli oyuncu, yarın oynanacak Mallorca maçında kafilede olacak.

ANCELOTTI ŞANS VERİRSE SAHADA OLACAK

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Türkiye saati ile 21.15'te oynanacak Real Madrid - Mallorca maçında teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi durumunda genç oyuncuyu ilk kez Real Madrid forması giyecek.

İDMANLARDA ADETA ŞOV YAPIYOR

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Real Madrid idmanlarında küçük çaplı şovlarına devam eden Arda Güler, kendisini izleyen taraftarları daha maça bile çıkmadan hayran bırakmış durumda. İspanyol taraftarlar, Arda Güler ile ilgili, "yarın herkesi televizyon başına kilitleyecek" ifadelerini kullandı.

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