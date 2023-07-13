Arda Güler Real Madrid formasıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! Antrenmanda öyle bir gol attı ki... Paylaşım rekorları kırdı!

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler yeni takımında yaptıklarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

ANTRENMANIN YILDIZI

2023-2024 sezonu hazırlıklarına Başkent Madrid'deki "Real Madrid Şehri" (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde gerçekleştiren Real Madrid'in ilk antrenmanında kalitesini ortaya koyan genç yıldız gerçekleştirilen son antrenmanın da en çok konuşulan ismi oldu.

MÜTHİŞ GOL

90'a attığı müthiş gol ile takım arkadaşlarından büyük alkış alan milli oyuncunun bu golü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

DEVLERLE KARŞILAŞACAK

Carlo Ancelotti'nin yakından takip ettiği Arda Güler ilk maçına çıkmayı iple çekiyor. Real Madrid, gelecek hafta kampın ikinci ayağı için ABD'ye gidecek. Eflatun-beyazlılar burada Milan, Barcelona, Manchester United ve Juventus ile karşı karşıya gelecek.

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