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  4. Arda Güler Real Madrid formasıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! Antrenmanda öyle bir gol attı ki... Paylaşım rekorları kırdı!

Arda Güler Real Madrid formasıyla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! Antrenmanda öyle bir gol attı ki... Paylaşım rekorları kırdı!

13.07.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler antrenmanlarda gösterdiği performansla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. 18'lik yıldız son antrenmanda attığı golle büyük alkış alırken, bu gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler yeni takımında yaptıklarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

ANTRENMANIN YILDIZI

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2023-2024 sezonu hazırlıklarına Başkent Madrid'deki "Real Madrid Şehri" (Ciudad Real Madrid) adlı tesislerde gerçekleştiren Real Madrid'in ilk antrenmanında kalitesini ortaya koyan genç yıldız gerçekleştirilen son antrenmanın da en çok konuşulan ismi oldu.

MÜTHİŞ GOL

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90'a attığı müthiş gol ile takım arkadaşlarından büyük alkış alan milli oyuncunun bu golü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

DEVLERLE KARŞILAŞACAK

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Carlo Ancelotti'nin yakından takip ettiği Arda Güler ilk maçına çıkmayı iple çekiyor. Real Madrid, gelecek hafta kampın ikinci ayağı için ABD'ye gidecek. Eflatun-beyazlılar burada Milan, Barcelona, Manchester United ve Juventus ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE O ANLAR...


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