Arda Güler, Real Madrid için 6 yıllık imzayı attı! İşte genç oyuncunun forma numarası ve ilk pozu...

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu. Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Peres ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi.

6 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladığını, Türk futbolcuyla 6 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Madrid'de sağlık kontrolünden geçen ve yeni takımıyla sözleşme imzlayan Arda, bugün TSİ 13.00'te Real Madrid'in spor tesisleri olan "Real Madrid Sportif Şehri"nde basına tanıtıldı ve formayla ilk pozunu verdi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Arda Güler'in imza töreninde annesi gözyaşlarını tutamadı.

"REAL MADRİD'E HOŞGELDİN ARDA GÜLER"

Florentino Perez: "Real Madrid'e hoşgeldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler."

HAZIRLIK KAMPINA KATILACAK

Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.



