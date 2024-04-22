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Arda Güler, Real Madrid takımına halay çekmeyi öğretti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2024 20:21
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İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, takım arkadaşlarını evinde misafir etti. Federico Valverde ve Brahim Diaz'ı ağırlayan Arda Güler, evinde mangal partisi verdi ve halay çekti.

Arda Güler, Real Madrid takımına halay çekmeyi öğretti!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Milli futbolcu Arda Güler, dün gece kazanılan El Clasico zaferinin ardından evinde yakınları ile bir araya geldi. Real Madrid’den takım arkadaşları Brahim Diaz ve Valverde’nin de katıldığı organizasyonda Arda’nın ailesi ve dostları da yer aldı.

HALAY ÇEKTİLER

Genç oyuncu mangal yakarak, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti.

Daha sonra takım arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan Arda, eğlenceli anlar yaşadı. Arda Güler’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar ise beğeni topladı. Arda, düzenlenen etkinliğe katılanlarla birlikte toplu çekilen fotoğrafı ise ’Aile’ notuyla paylaştı.

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