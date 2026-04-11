Arda Güler Real Madrid taraftarını çıldırttı! 'Gördüğümün en kötüsü'

Real Madrid, Girona karşısında puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı. İspanyol basını, alınan sonucu sert sözlerle eleştirirken Arda Güler de tepkilerin odağındaki isimlerdendi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
İspanya LaLiga’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuç, zirve yarışında kritik bir kayıp olarak değerlendirildi.

ZİRVE YARIŞINI ZORA GİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında öne geçen Madrid ekibi, üstünlüğünü koruyamadı. 51. dakikada Valverde ile golü bulan ev sahibi ekip, 62. dakikada Lemar’ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından maç eksiği bulunan Barcelona’nın 6 puan gerisine düşen Madrid’in şampiyonluk umutları ciddi darbe aldı.

İSPANYOL BASININDAN SERT YORUMLAR

Maç sonrası İspanyol basını, alınan beraberliği sert ifadelerle değerlendirdi. Diario AS, "Ya Münih ya da uçurum" manşetiyle verdiği haberde, "Real Madrid iki puan daha kaybetti ve La Liga hedefine veda etti. Mbappe'ye verilmeyen penaltı kararı büyük bir tartışmaya yol açtı. Herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için Real Madrid, Bernabeu'daki öfkeli kalabalığa Münih'in ya hep ya hiç olduğunu açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

MARCA ise rotasyon kararlarını eleştirerek, "Münih denemesi tam bir fiyasko oldu" başlığını attı. Haberde, "Münih hazırlıklarını yanlış yorumladı ve La Liga'da hem futbol hem de karakter eksikliğiyle bir adım daha geriye gitti." değerlendirmesi yer aldı.

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI

Teknik direktör Alvaro Arbeloa, hafta içinde oynanacak Bayern Münih rövanşı öncesinde kadroda rotasyona gitti. Milli futbolcu Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

ARDA'YA SERT TEPKİ

Karşılaşmanın son anlarında Madrid’in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler’in vuruşu barajdaki tek oyuncuya çarptı. Bu pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"DURAN TOP BİLMİYOR"

Genç futbolcunun duran top performansı bazı kesimler tarafından sert şekilde eleştirildi. Yapılan yorumlardan biri dikkat çekti: "Arda Güler hayatımda gördüğüm en kötü duran top kullanıcısı. Köşe vuruşu da frikik de atmayı hiç bilmiyor."

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
