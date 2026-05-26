Trabzonspor'da asrın transfer bombası! Felipe Augusto Zenit'e rekorla gidiyor

Trabzonspor'da sergilediği muazzam performansla Avrupa devlerinin radarına giren Felipe Augusto transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu kadrosuna katmak için bordo-mavili kulübe resmi teklifini iletti ve iki kulüp arasında pazarlık masası kuruldu.

TRABZONSPOR'DA ASIRLIK TRANSFER REKORU KAPIDA! ZENİT’TEN FELİPE AUGUSTO İÇİN 20 MİLYON EURO'LUK RESMİ TEKLİF!

Karadeniz ekibinin kasasını dolduracak bu tarihi operasyonun detaylarına göre Rus temsilcisi, Trabzonspor’un kapısını net 18 milyon euro nakit ücretle çaldı. Sözleşmede ayrıca kulüp ve oyuncu başarılarına endeksli 2 milyon euroya yakın bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

BENFİCA PUSUDA BEKLİYORDU, ZENİT ERKEN DAVRANDI

Portekiz'in dünyaca ünlü yetenek avcısı kulübü Benfica'nın da uzun süredir yakından takip ettiği ve scout raporlarıyla izlediği Felipe Augusto için Zenit elini çabuk tuttu. Kendisi için hazırlanan sözleşme şartlarının ve maaş bütçesinin oldukça cazip olması nedeniyle Brezilyalı forvetin, Rus kulübünün teklifine sıcak baktığı ve gitmeye 'Evet' dediği belirtildi.

Kulüpler düzeyindeki görüşmelerin çok olumlu ilerlediği ve pürüzlerin giderilmek üzere olduğu aktarıldı.

GELECEK HAFTA İMZALAR ATILABİLİR! TRANSFERDE SON VİRAJ

Trabzonspor yönetiminin de kulüp menfaatleri doğrultusunda bu devasa teklifi değerlendirmeye aldığı ve gitmek isteyen oyuncunun önünü kapatmayacağı gelen bilgiler arasında. Kısa süre içerisinde tarafların el sıkışması ve önümüzdeki hafta resmi imzaların atılarak transferin duyurulması bekleniyor.

FIRTINA’DA 13 GOLLE İZ BIRAKTI

Bordo-mavili formayla çok başarılı bir sezonu geride bırakan genç sambacı, hücum hattındaki üretkenliğiyle takımın en güvendiği isimlerden biri olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor kariyerinde 32 maçta 13 gol kaydetti.

Felipe Augusto, bordo-mavili formaya veda etmeye hazırlanırken, bu satışın gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli transfer satışlarından birine imza atmış olacak.