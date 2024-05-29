Arda Güler Roberto Carlos ile karşılaştı, efsane isim milli yıldızı yaptığıyla şaşkına çevirdi!

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıklarına devam ediyor. Dev maç öncesi heyecan giderek artarken Real Madrid oyuncuları da kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER'İ ŞAŞIRTAN HAMLE

Real Madrid'in resmi televizyon kanalına çıkan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi beklentilerini ve duygularını paylaştı. Röportajın sonunda ise genç yeteneği şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

CARLOS TÜRKÇE KONUŞTU

İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'de de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos tebrik etti ve Türkçe konuşarak 'Çok teşekkürler kardeşim' ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bu sözleri duyan Arda Güler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arda'nın tepkisi İspanya basınında da yankı buldu. AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." ifadelerini kullanırken Defanca Central de "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" sözleriyle yaşanan olayı okurlarına taşıdı.





