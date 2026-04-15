Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı, futbol tarihine altın harflerle geçecek akılalmaz bir an ile zirveye ulaştı. İlk maçı İspanya deplasmanında 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Alman devi Bayern Münih, rövanş mücadelesinde kendi seyircisi önünde Real Madrid'i ağırlarken sahada adeta şok yaşadı. Arda Güler'in neredeyse orta sahadan attığı gol sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

35. SANİYEDE ARDA GÜLER ORTA SAHADAN ATTI

Karşılaşmanın henüz ilk düdüğü çalmışken ve tribünler yerini yeni almışken, sahneye milli gururumuz Arda Güler çıktı. Maçın henüz 35. saniyesinde Bayern Münih'in dünyaca ünlü efsane kalecisi Manuel Neuer'in yaptığı büyük hatayı saniyesinde sezen genç yetenek, zekasını ve oyun görüşünü konuşturdu.

ARDA GÜLERRR!! Olağanüstü bir golle 35. saniyede bu sefer Neuer’i çok uzaktan avladı! 🚀 pic.twitter.com/hwaYH3rGYF — TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026

EN HIZLI GOLÜ ATTI!

Arda Güler'in 35 saniyedeki golü, Gareth Bale'in Legia Varşova'ya attığı gole (Kasım 2016'da 57 saniye) kadar Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçındaki en hızlı golü.

BİR DE FRİKİKTEN GOL!

Bu golün ardından skoru 1-1'e getiren Bayern Münih, Arda Güler'i yine tutamadı. Bu kez de 29. dakikada serbest vuruşta sahneye çıkan Arda Güler müthiş bir frikikle takımını 2-1 öne geçirdi. Arda'nın tarihe geçen maçı sosyal medyada milyonlarca görüntülenme almayı başardı.

ARDAAAA!! NELER YAPIYORSUN! YİNE OLAĞANÜSTÜ! YİNE İNANILMAZ BİR VURUŞ! 🚀 pic.twitter.com/2DOaJ89G4d — TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026

NEUER AĞLARA YAPIŞTI

Arda Güler'in attığı frikik golünün ardından Alman efsanesi Neuer'in pozu sosyal medyayı salladı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, Real Madrid tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında ceza sahası dışından 2 veya daha fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu.

-Roberto Carlos - Leverkusen (2000)

-Cristiano Ronaldo - Zürich (2009)

-Arda Güler - Bayern Münih (2026)

70 METREDEN GOL ATMIŞTI

Arda Güler, Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta yaklaşık 70 metreden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atmıştı. Daha geçen haftalarda gerçekleşen bu olayın hemen ardından yine orta sahadan gol atan Arda Güler tüm övgüleri üzerine çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORLARI KIRDI

Milli yıldızımızın Şampiyonlar Ligi yarı finali gibi dev bir sahnede, üstelik efsane bir kaleciye karşı orta sahadan attığı bu muazzam gol, saniyeler içinde tüm dünyada viral oldu. X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında paylaşılan golün videosu, milyonlarca kez izlenerek kırılması güç bir etkileşim rekoruna imza attı.