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Arda Güler serbest mi kalıyor? Fenerbahçe'de yeni gelişme...

31.07.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi tekrar gündeme geldi. Dinamo Kiev maçlarında süre bulamayan genç oyuncu hakkında karşılaşmadan sonra sözleşme detayları ortaya atılmıştı. Arda'nın 1500 dakikadan az oynaması halinde serbest kalma bedelinin sadece 5 milyon Euro olduğu iddia edilmiş ve bu olay Fenerbahçe taraftarını bir hayli korkutmuştu. Bu olay hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Arda Güler serbest mi kalıyor? Fenerbahçe'de yeni gelişme...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun yükselen yeteneği Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan detay tüm taraftarları korkutuyor. Fenerbahçelilerin adeta pamuklara sardığı Arda Güler'in Dinamo Kiev maçlarında oynamaması büyük şaşkınlığa yol açmış ve taraftarı korkutmuştu.

SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE!

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Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda Güler'in bu süreden az forma giymesi halinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Zira söz konusu senaryoda 17 yaşındaki Arda Güler sadece 5 milyon euroya serbest kalacak.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

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Arda Güler hakkında Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un genç oyuncuyu sezon boyunca oynatma planı olduğu ve Dinamo Kiev maçında riske etmemek için oynatmadığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe
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