Arda Güler serbest mi kalıyor? Fenerbahçe'de yeni gelişme...

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun yükselen yeteneği Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan detay tüm taraftarları korkutuyor. Fenerbahçelilerin adeta pamuklara sardığı Arda Güler'in Dinamo Kiev maçlarında oynamaması büyük şaşkınlığa yol açmış ve taraftarı korkutmuştu.

SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE!

Bir sezonda en az 1500 dakika oynama zorunluluğu olan Arda Güler'in bu süreden az forma giymesi halinde Fenerbahçe'yi büyük bir tehlike bekliyor. Zira söz konusu senaryoda 17 yaşındaki Arda Güler sadece 5 milyon euroya serbest kalacak.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Arda Güler hakkında Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'un genç oyuncuyu sezon boyunca oynatma planı olduğu ve Dinamo Kiev maçında riske etmemek için oynatmadığı öğrenildi.



