Arda Güler tepkilerine o da kayıtsız kalmadı! Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi: Sabırlı olun

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak beklediği süreyi teknik direktör Ancelotti'den bir türlü bulamayan Arda Güler için Türk futbolseverler sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Bu durumun herkes gibi farkında olan yıldız oyuncu Toni Kroos da bu duruma dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"TÜRKLER BİRAZ SABIRSIZ"

Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

92 DAKİKA SÜRE BULDU

Real Madrid'in sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı 18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile çıktığı 5 resmi maçta 92 dakika sahada kaldı.





