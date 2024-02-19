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  4. Arda Güler tepkilerine o da kayıtsız kalmadı! Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi: Sabırlı olun

Arda Güler tepkilerine o da kayıtsız kalmadı! Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi: Sabırlı olun

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2024 23:21 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hocasından istediği süreyi bulamazken İspanyol ekibinin yıldız oyuncularından Toni Kroos katıldığı bir programda Türk taraftarlara seslendi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak beklediği süreyi teknik direktör Ancelotti'den bir türlü bulamayan Arda Güler için Türk futbolseverler sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Bu durumun herkes gibi farkında olan yıldız oyuncu Toni Kroos da bu duruma dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"TÜRKLER BİRAZ SABIRSIZ"

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Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

92 DAKİKA SÜRE BULDU

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Real Madrid'in sezon başında 20 artı 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı 18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile çıktığı 5 resmi maçta 92 dakika sahada kaldı.

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