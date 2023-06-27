Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon geldi! Fenerbahçeliler çok üzülecek...

Arda Güler'e adeta teklif yağıyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu elinde tutmak için yoğun çaba harcamasına rağmen dünyanın neredeyse her büyük takımı devreye girdi.

BENFICA BAŞKANI RUI COSTA SORDU

Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fatih Terim ile dostluğu yakından bilinen Rui Costa, Arda Güler için tecrübeli çalıştırıcıya telefon açtı.

FATİH TERİM ONAY VERDİ: SAKIN KAÇIRMAYIN

Rui Costa, Fatih Terim'i arayarak Arda Güler hakkında bilgi aldı. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm. Sakın kaçırmayın." dediği öğrenildi.

Benfica’nın da bunun üzerine Arda Güler’e resmi teklif yaptığı öğrenildi.



