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Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon geldi! Fenerbahçeliler çok üzülecek...

27.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Güler transferi için dünyanın dört bir yanından her takım devrede. Benfica'nın başkanı Rui Costa, Arda Güler transferi için Fatih Terim'e telefon açtı ve görüşünü aldı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler'e adeta teklif yağıyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu elinde tutmak için yoğun çaba harcamasına rağmen dünyanın neredeyse her büyük takımı devreye girdi.

BENFICA BAŞKANI RUI COSTA SORDU

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Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fatih Terim ile dostluğu yakından bilinen Rui Costa, Arda Güler için tecrübeli çalıştırıcıya telefon açtı.

FATİH TERİM ONAY VERDİ: SAKIN KAÇIRMAYIN

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Rui Costa, Fatih Terim'i arayarak Arda Güler hakkında bilgi aldı. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm. Sakın kaçırmayın." dediği öğrenildi.

Benfica’nın da bunun üzerine Arda Güler’e resmi teklif yaptığı öğrenildi.


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Fatih Terim Arda Güler benfica fenerbahçe

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