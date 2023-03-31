Arda Güler transferinde kılıçlar çekildi! Ezeli rakip devreye girip menajerlere talimat verdi...

Arda Güler, birçok Avrupa devinin takip listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç oyuncu için son olarak Real Madrid'in adı masaya gelmişti. Sözleşmesinde yer alan madde gereği sezon sonunda çok ucuza takımdan ayrılma ihtimali olan Arda ile ilgili İspanyol basını haberler yaptı.

500 DAKİKAYI GEÇEMEYECEK

İspanyollar, Arda Güler'i Real Madrid ve Barcelona'nın yakından takip ettiğini ve sezon sonunda çok ucuza alabileceğini yazdı. Sezon sonuna kadar 500 dakikalık sınırı geçemeyeceği ifade edilen Arda'nın transfer olacağı iddia edildi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'E DERKEN...

İspanyol basınından "El Nacional"in haberine göre; Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e kafayı taktı. Real Madrid'e Arda Güler gibi bir yeteneği kazandırmak isteyen Perez çalışmalara başladı. Real Madrid'in bu hamlesi sonrası Barcelona'nın da araya girdiği ve menajerlere talimat verdiği ortaya çıktı.



