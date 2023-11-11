Arda Güler transferindeki kriz çözüldü! Gençlerbirliği oyuncuları geri gönderdi

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki anlaşmazlık sona erdi ve iki takım anlaşma sağladı.

20+10 MİLYON EURO

Fenerbahçe sezon başında Arda Güler'i Real Madrid'e 20+10 milyon euro karşılığında satmıştı. Gençlerbirliği ise bu transferin ardından, Fenerbahçe'nin kendilerine hak ettikleri payın tamamını vermediğini iddia etmişti.

4 OYUNCUYU GERİ GÖNDERMEDİ

Bunun üzerine Gençlerbirliği daha önce anlaşma sağlanan 4 altyapı oyuncusunu Fenerbahçe'ye göndermedi. Fenerbahçe'nin bu hamle sonrası ödemeyi kabul ettiği aktarıldı ve Gençlerbirliği oyuncuların gidişine izin verdi. Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya Fenerbahçe'ye geri döndü. Anlaşma sağlanan bir diğer isim olan Mahmut Ceylan'ın ise Fenerbahçe'ye gitmek istemediği kaydedildi.





