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Arda Güler transferindeki kriz çözüldü! Gençlerbirliği oyuncuları geri gönderdi

11.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile yaşadığı Arda Güler gerilimini sonlandırdı. Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin Arda Güler'in satışından hak ettiği payın tamamını alamadıklarını iddia etmiş ve Fenerbahçe'nin kendilerine kiraladığı 4 oyuncuyu geri göndermemişti.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki anlaşmazlık sona erdi ve iki takım anlaşma sağladı.

20+10 MİLYON EURO

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Fenerbahçe sezon başında Arda Güler'i Real Madrid'e 20+10 milyon euro karşılığında satmıştı. Gençlerbirliği ise bu transferin ardından, Fenerbahçe'nin kendilerine hak ettikleri payın tamamını vermediğini iddia etmişti.

4 OYUNCUYU GERİ GÖNDERMEDİ

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Bunun üzerine Gençlerbirliği daha önce anlaşma sağlanan 4 altyapı oyuncusunu Fenerbahçe'ye göndermedi. Fenerbahçe'nin bu hamle sonrası ödemeyi kabul ettiği aktarıldı ve Gençlerbirliği oyuncuların gidişine izin verdi. Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya Fenerbahçe'ye geri döndü. Anlaşma sağlanan bir diğer isim olan Mahmut Ceylan'ın ise Fenerbahçe'ye gitmek istemediği kaydedildi.

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Gençlerbirliği Arda Güler fenerbahçe 10
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