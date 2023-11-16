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Arda Güler, Türkiye'ye geldi! Uçağa binmeden önce sorulan sorunun ardından başını öne eğdi

16.11.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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İspanya La Liga devi Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için Türkiye'ye gelen yıldız isim, İspanyol basınının havaalanında sorduğu sorulara kısa yanıtlar verdi. Arda Güler'in tavırları ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliye transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşuyordu.

Son olarak milli ara öncesinde de bir sakatlık geçirdiği ifade edilen Güler, tedavi için Türkiye'ye geldi.

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Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverlerin performansını merakla beklediği Arda Güler, İspanya'dan ayrılmadan önce El Chiringuito TV'nin sorularını yanıtladı.

SORUNUN ARDINDAN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

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Kendisine sorulan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi" cevabını veren Güler'in daha sonrasında başını öne eğmesi dikkat çekti. Genç yıldız daha sonrasında "Her şey iyi gidiyor" diyerek uçağına doğru hareket etti.

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Arda Güler'in o anları, sosyal medyadaki futbolseverlerin gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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