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Arda Güler ülkeyi karıştıracak! İki ezeli takım onu transfer etmek için Real Madrid'in kapısını çaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.03.2025 12:04
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Real Madrid'de bu sezon istediği forma şansını hiç bulamayan Arda Güler hakkında İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Arda Güler, bu düşüncesini Real Madrid kulübüne bildirdi ve kendisine takım aramaya başladı.

Arda Güler ülkeyi karıştıracak! İki ezeli takım onu transfer etmek için Real Madrid'in kapısını çaldı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Ancelotti'nin oyun planları arasında yer almayan Arda Güler ayrılmaya karar verdi. Sezon sonunda bavullarını toplayıp yeni bir hikayeye yelken açmaya hazırlanan Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İKİ EZELİ RAKİP KARŞI KARŞIYA GELECEK

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İtalya Serie A devleri Inter ve Milan'ın Arda Güler için devreye girdiği yazıldı. Genç oyuncuyu kadrolarına katabilmek için transfer savaşı verecek ezeli ekipler, İtalya'da adeta gündemi belirleyecek...

GERİ ALMA MADDESİ OLACAK

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Real Madrid cephesi, Arda Güler'i gönderse bile, sözleşmesine bonservis bedelini ödeyip geri çağırma maddesi koyduracak. Arda'nın umutlarını kesmeyen Madrid ekibi, Ancelotti'nin oynatmamasına saygı duysa da Arda'nın sözleşmesine geri alma maddesi koydurup işini garantiye almak istiyor.

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