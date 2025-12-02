SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük onur! Golden Boy ödülleri sahibini buldu

Avrupa'nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy 2025'de oylamanın sonuçları açıklandı. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da olduğu listede PSG'li Desire Doue ödülü kazanan isim oldu. İşte detaylar...

Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük onur! Golden Boy ödülleri sahibini buldu
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül olan Golden Boy, 2025 yılındaki sahibine gitti. 2025 yılının 2 Aralık tarihinde Torino'da Golden Boy ödül töreni gerçekleştirildi.

DESIRE DOUE SEÇİLDİ!

Arda Güler ve Kenan Yıldız a büyük onur! Golden Boy ödülleri sahibini buldu 1

Seçici kurul, oyuncunun istikrarlı performansını ve Paris kulübünün Avrupa'daki başarılarına yaptığı katkıyı özellikle vurgulayarak, Şampiyonlar Ligi finalinde "Inter"e karşı 5-0 sona eren karşılaşmada iki gol atıp bir asist yapan Doué'ye ödülü verdi.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ DA LİSTEDEYDİ!

Arda Güler ve Kenan Yıldız a büyük onur! Golden Boy ödülleri sahibini buldu 2

Real Madrid'de top koşturan Milli futbolcularımız Arda Güler ve Juventus forması giyen Kenan Yıldız'da listede üst sıralarda yer aldı. Arda Güler oylamada 163 puan alarak 2.sırada kalırken, 148 puanlı Kenan Yıldız ise listede 5.sırada kendisine yer buldu. İşte listenin ilk 10 sırası...

  1. Desire Doue - 450 puan
  2. Arda Güler - 163 puan
  3. Pau Cubarsi - 161 puan
  4. Dean Huijsen - 160 puan
  5. Kenan Yıldız - 148 puan
  6. Franco Mastantuono: 41 points
  7. Warren Zaïre-Emery: 37 points
  8. Jobe Bellingham: 28 points
  9. Francesco Esposito: 19 points
  10. Lucas Bergvall: 13 points.
    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF'ye Yasin Kol çıkarmasıGalatasaray düğmeye bastı! Derbi sonrası TFF'ye Yasin Kol çıkarması
Jhon Duran'ın gol sevinci derbiyi karıştırdı! Jhon Duran'ın gol sevinci derbiyi karıştırdı!

Anahtar Kelimeler:
Juventus Arda Güler son dakika ödül töreni psg real madrid Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.