Arda Güler ve Kenan Yıldız'a büyük onur! Golden Boy ödülleri sahibini buldu

Spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül olan Golden Boy, 2025 yılındaki sahibine gitti. 2025 yılının 2 Aralık tarihinde Torino'da Golden Boy ödül töreni gerçekleştirildi.

DESIRE DOUE SEÇİLDİ!

Seçici kurul, oyuncunun istikrarlı performansını ve Paris kulübünün Avrupa'daki başarılarına yaptığı katkıyı özellikle vurgulayarak, Şampiyonlar Ligi finalinde "Inter"e karşı 5-0 sona eren karşılaşmada iki gol atıp bir asist yapan Doué'ye ödülü verdi.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ DA LİSTEDEYDİ!

Real Madrid'de top koşturan Milli futbolcularımız Arda Güler ve Juventus forması giyen Kenan Yıldız'da listede üst sıralarda yer aldı. Arda Güler oylamada 163 puan alarak 2.sırada kalırken, 148 puanlı Kenan Yıldız ise listede 5.sırada kendisine yer buldu. İşte listenin ilk 10 sırası...