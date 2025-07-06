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Arda Güler'in iki asist yaptığı maçta Real Madrid yarı finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

Arda Güler'in iki asist yaptığı maçta Real Madrid yarı finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

İLK YARIYI 2-0 ÖNDE TAMAMLADI

Metlife Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Ramon Abatti düdük çaldı. Ramon Abatti'nin yardımcılıklarını ise Danilo Ricardo ve Rafael da Silva Alves yaptı. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 10'uncu dakikada Gonzalo Garcia ve 20'nci dakikada Fran Garcia'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Arda Güler in iki asist yaptığı maçta Real Madrid yarı finale yükseldi 1

REAL MADRİD'İN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ PSG

Borussia Dortmund, 90+3'üncü dakikada Maximilian Beier'in golüyle farkı 1'e indirirken Real Madrid, 90+5'inci dakikada Kylian Mbappe ile hemen cevap verdi. Borussia Dortmund'un 90+9'uncu dakikada Sehrou Guirassy ile penaltıdan bulduğu gol maçın skorunu belirledi. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Real Madrid, yarı finale yükselen ekip oldu. Real Madrid, yarı finalde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Gonzalo Garcia ile Kylian Mbappe'nin gollerinde asisti yapan isim oldu.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund psg real madrid
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