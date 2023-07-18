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Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

18.07.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerine yeni bir isim geliyor. Tıpkı Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Arda Günder'in yeteneği sosyal medyada göz kamaştırıyor. Arda Güler ile ismi de çok benzeyen genç futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu yazıldı.

Fenerbahçe'nin hedefinde Arda Günder var. Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısında oynayan genç oyuncu için sarı-lacivertliler şimdiden görüşmelere başladı.

VİDEOLARI 2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Günder'in futbol oynarken çekilen görüntüleri 2 milyondan fazla görüntülenme alınca sosyal medyada gündem oldu.

İDOLÜ ARDA GÜLER

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Arda Günder, idol olarak Arda Güler'i aldığını söylüyor. Sarı-lacivertli taraftarların ''Fenerbahçe'ye gel'' yazısına kalp işareti bırakan genç oyuncu için girişimler başladı.

ARDA GÜLER'DEN VİDEO

Arda Güler, genç futbolcu Arda Günder'e özel video çekmiş ve kendisine başarılar dilemişti.

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