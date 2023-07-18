Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

Fenerbahçe'nin hedefinde Arda Günder var. Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısında oynayan genç oyuncu için sarı-lacivertliler şimdiden görüşmelere başladı.

VİDEOLARI 2 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Günder'in futbol oynarken çekilen görüntüleri 2 milyondan fazla görüntülenme alınca sosyal medyada gündem oldu.

İDOLÜ ARDA GÜLER

Arda Günder, idol olarak Arda Güler'i aldığını söylüyor. Sarı-lacivertli taraftarların ''Fenerbahçe'ye gel'' yazısına kalp işareti bırakan genç oyuncu için girişimler başladı.

ARDA GÜLER'DEN VİDEO

Arda Güler, genç futbolcu Arda Günder'e özel video çekmiş ve kendisine başarılar dilemişti.

