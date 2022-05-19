Arda Kardeşler için flaş iddia! Ceza almıştı...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in, ilk düdük öncesi saha ve top seçimi öncesi yapılan kura atışında kripto para kullanması gündem olmuştu.

TFF'DEN İZİNSİZ YAPMIŞ

TFF'den izinsiz olarak kura atışında kripto para kullananan 34 yaşındaki Arda Kardeşler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve ceza almıştı.

15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK'nın Arda Kardeşler'e verdiği ceza ve gerekçesi şöyleydi:

Kararda, "Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in, Merkez Hakem Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli kararı ve Hukuk Müşavirliği'nin 13.05.2022 tarihli sevkine konu eylemi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TÜM MAÇLARDA YAPTI İDDİASI

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bugünkü yazısında Arda Kardeşler'in bu sezon yönettiği tüm maçlarda kura atışını kripto para ile yaptığı idida etti. İşte Kum'un yazısında yer alan o bölüm şöyle:

"Sezon başından beri hemen hemen her seremonide..."

"Sadece derbide değil tüm maçlarda para atışını kripto parayla yapmış. Bir hafta geçmesin ki hakem camiasıyla ilgili bir iddia bir vukuat patlak vermesin... Son vukuat malum Arda Kardeşler’in derbi seremonisinde madeni para yerine kripto parayı tercih etmesi oldu. O da ona 15 günlük bir cezaya mal oldu. Evet Kardeşler bu tercihiyle herkesi şaşırttı ama bizim için asıl şaşılacak olay hakem arkadaşımızın bunu ilk kez yapmıyor olması. Arda Kardeşler sezon başından beri hemen hemen her seremonide derbide olduğu gibi para atışını kripto parayla yapıyor. Dahası üstleri bugüne kadar ona bir ses çıkartmadı. Tabii bu arada bu hareketiyle TFF pazarlama departmanına ışık tutan ve yeni bir reklam fikri sunan Kardeşler’e Riva’dakilerin bir teşekkür borcu olsa gerek."



