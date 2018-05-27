Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Diriliş Ertuğrul dizisinin genç oyuncusundan kötü haber geldi. Motosiklet tutkunu olan Arda Öziri bu sabah kaza geçirdi.

Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arda Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BERABER MAÇI İZLEDİK

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını hurriyet.com.tr'ye anlattı:

"Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL GÖKTUĞ KİMDİR?

Oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyordu. Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul’da Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

Diriliş Ertuğrul’da Göktuğ: Emir Köpek'in saraydaki has adamıdır. Köpek'in sarayda adım adım kurduğu darbeci kanadın önemli emirlerini ve komutanlarını bilir, aralarında köprü vazifesi görür.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Arda Öziri, 14 Eylül 1978’de doğdu. Aslen İzmirli olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Müzikle de iç içe olan Arda Öziri, aynı zamanda anemi grubunda vokaldir.