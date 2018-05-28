MAGAZİN

Arda Öziri'nin vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Arda Öziri dün sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini alan dostları yasa boğuldu.

Dün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

Arda Öziri'nin vefatı dostlarını yasa boğdu!

1 / 14

Bir arkadaşıyla Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. YARIN TÖREN DÜZENLENECEK Öziri, için salı günü 09.00’da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.
2 / 14

Ünlü isimler şokta Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve aynı zaman da sınıf arkadaşı olan Engin Altan Düzyatan, Arda Öziri'nin vefat haberinden sonra yıkıldı. Düzyatan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri’yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.
3 / 14

Timur AcarNasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.. mekanın cennet olsun kardeşim..
4 / 14

Rıza KocaoğluCanımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz
5 / 14

Gonca VuslateriArda Öziri.... Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum)
6 / 14

Gözde KansuArda Öziri...kaybettik seni hayat ne fenasın!! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!!
7 / 14

Kaan Urgancıoğlu Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım..
8 / 14

Celal AlSen ne güzel adamdı be kardeşim. Ne kadar çok sevenin ardından hayırla yâd edenin var… Senin gibi adamı geç bulduk ama erken kaybettik... Mekanın cennet olsun reis
9 / 14

Büşra PekinÇok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin..
10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arda Öziri Dirilişş Ertuğrul oldu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Meral Akşener: İkinci tura İnce kalırsa Erdoğan farkla kazanır

Meral Akşener: İkinci tura İnce kalırsa Erdoğan farkla kazanır

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beren Saat sessizliğini bozdu

Beren Saat sessizliğini bozdu

Adnan Oktar dansıyla olay oldu

Adnan Oktar dansıyla olay oldu

Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın bebeklerinin cinsiyeti

Aslıhan Doğan ve Arda Turan'ın bebeklerinin cinsiyeti

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'ye Instagram'daki konuşması olay oldu!

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'ye Instagram'daki konuşması olay oldu!

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.