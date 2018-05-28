Arda Öziri'nin vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı

Dün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

Arda Öziri'nin vefatı dostlarını yasa boğdu!

1 / 14 Bir arkadaşıyla Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. YARIN TÖREN DÜZENLENECEK Öziri, için salı günü 09.00’da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.

2 / 14 Ünlü isimler şokta Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve aynı zaman da sınıf arkadaşı olan Engin Altan Düzyatan, Arda Öziri'nin vefat haberinden sonra yıkıldı. Düzyatan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri’yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

3 / 14 Timur AcarNasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.. mekanın cennet olsun kardeşim..

4 / 14 Rıza KocaoğluCanımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz

5 / 14 Gonca VuslateriArda Öziri.... Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum)

6 / 14 Gözde KansuArda Öziri...kaybettik seni hayat ne fenasın!! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!!

7 / 14 Kaan Urgancıoğlu Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım..

8 / 14 Celal AlSen ne güzel adamdı be kardeşim. Ne kadar çok sevenin ardından hayırla yâd edenin var… Senin gibi adamı geç bulduk ama erken kaybettik... Mekanın cennet olsun reis

9 / 14 Büşra PekinÇok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin..

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