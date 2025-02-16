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Arda Turan'a maçın son anlarında büyük şok! Eyüpspor tam kazandım derken...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2025 18:37
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bellona Kayserispor, Eyüpspor karşısında puanı son dakikada attığı golle buldu. Arda Turan'ın ekibi 90+2'de gelen gol sonrası büyük yıkıma uğradı.

Arda Turan'a maçın son anlarında büyük şok! Eyüpspor tam kazandım derken...

Süper Lig'in flaş ekibi Eyüpspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında evinde konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikasına kadar maçı 1-0 önde götüren İstanbul temsilcisi, 90+2'de yediği dramatik golle sahadan eşitlikle ayrıldı.

ARDA TURAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

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Eyüpspor'un 90+2'de yediği gol sonrası teknik direktör Arda Turan büyük üzüntü yaşadı. Eyüpsporlu oyuncuların yıkıldığı gol sonrası Kayseri cephesi de sevince boğuldu.

PUANINI 40'A YÜKSELTTİ

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 40, Kayserispor ise 21 yaptı.

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Günün Maçları

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MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 1
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan
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