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Arda Turan'a özel ziyaret! Eski hocası sürpriz yaptı: 'Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım!'

13.10.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerin formalarını giyen Arda Turan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Turan, Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başında yer alıyordu. Ünlü teknik adamın eski hocası ve şu anda Atletico Madrid'in başında yer alan Diego Simeone'den ziyaret geldi. İşte detaylar...

İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti.

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Arda Turan'ın futbolculuk döneminde uzun süre teknik direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü teknik adam, İstanbul'u ziyaretinde eski futbolcusunu da unutmadı.

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Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim ve takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek, kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için."

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