Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribündeki baba kızın görüntüsü yürekleri ısıtmıştı: "Çok güzel bir histi, rahatlıkla izledim maçı"

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında 2-1 kazandığı heyecanlı derbide, Galatasaraylı baba Ramazan Barmaz ve Fenerbahçe formasıyla karşılaşmayı takip eden 9 yaşındaki kızı Ecrin Barmaz'ın tribünde birlikte maç takip ettiği anlar, karşılaşmanın ardından sanal medyada paylaşıldı, futbolseverlerin ilgisini çekti. Baba Ramazan Barmaz ve kızı Ecrin Barmaz maç günü yaşananlar hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı taraftarların kendilerine karşı oldukça nazik olduğunu anlatan Ramazan Barmaz, Fenerbahçeli kızının isteği üzerine formasıyla maça getirdiğini, kızının Avrupa maçlarında ise Galatasaray'ı desteklediğini belirtti.

BABA-KIZIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Derbinin ardından televizyon ekranlarına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Ramazan Barmaz ve kızı Ecrin Barmaz kısa sürede ilgi odağı oldu. Baba ve kızın birlikte karşılaşmayı takip ettiği anlar, derbinin skorunun yanı sıra tribünlerden akılda kalan görüntüler arasında yer aldı.



‘STADIMIZA HOŞ GELDİN MİNİK TARAFTAR' DİYEREK SESLENDİLER'

Karşılaşma sırasında yaşadıklarını anlatan Ramazan Barmaz, "Her şey çok güzeldi. Beni ve kızımı güzel karşıladılar, eğlendik. Taraftar sağ olsun geldi, “Stadımıza hoş geldin minik taraftar” diye seslendi. Fotoğraf çektiler, kızım da eğlendi. Çevredeki taraftar da mutluydu, gelip “Hoş geldiniz” diyerek kızımı tebrik ediyorlardı. Fenerbahçe gol attığında da Fenerbahçe’nin golüne rağmen Ecrin’in gol sevincine mutlu oldular” diye konuştu.

'STATTAN DA ÜSTÜNDE FENERBAHÇE FORMASIYLA ÇIKTI'

Sanal medyaya yansıyan görüntüler sonrası iş insanı Dinçer Azaphan'ın kendilerini statta ağırlamak istediğini belirten Barmaz, "Stattan da artık o rahatlıkla, forması üstünde çıktık. Gelen herkes selam verip yanına geliyordu, sarılıyordu. Dinçer Bey, maç sonrası bize ulaştı. Ağırlamak istediğini söyleyerek “Her zaman destekte bulunuruz” dediler. Dinçer Azaphan’a teşekkür ediyorum. Bunun dışında sanal medyada bizi paylaşan ve güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



'ÇEKİNMEDİM, GALATASARAY STADINDA BİR AİLE ORTAMI VAR'

Ecrin'in Avrupa maçlarında Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ı da desteklediğini aktaran Ramazan Barmaz, "Ecrin’le daha önce Avrupa maçına gittik. Tabi orada bizi destekliyor. Fenerbahçe derbisi için benden söz almıştı, onu götürmem için. Fenerbahçe formasıyla gelmek istedi, kırmak istemedim onu. Bir sıkıntı da yaşamadık. İyi ki götürmüşüm, en azından bir örnek olur; çocuklar rahat rahat istediği formayla maç izleyebilsin. Ben çekinmedim, stada zaten geliyorum. Orada zaten bir aile ortamı var. Galatasaray stadında bir şey olacağını hiç düşünmedim. Başka bir stada gitseydim tedirgin olurdum ama Galatasaray ailesini tanıdığım için rahattım” ifadelerini kullandı.

Barmaz sözlerini şöyle noktaladı:

"Ecrin, annesinden dolayı Fenerbahçeli. Fenerbahçe’yi seçti, biz de saygı duyduk. Herkes istediği rengi seçebilir”

ECRİN BARMAZ: GALATASARAY'LI TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM

Fenerbahçeli küçük taraftar Ecrin Barmaz ise, "Çok güzel bir histi, kimse bana bir şey de demedi formam için. Rahatlıkla izledim maçı, daha önce de gelmiştim stada. Maç sırasında yanıma gelenler oldu, tebrik edenler oldu, konuşanlar oldu, fotoğraflar çekildik. Bana çok güzel duygular yaşattılar. Güzel yorumlar yapan herkese de çok teşekkür ederim. Okulda arkadaşlarım telefona çıktığımı söylediler, ben çok sevindim buna" diye konuştu.

‘GALATASARAYLI ICARDI, BARIŞ ALPER, ABDÜLKERİM VE UĞURCAN’I SEVİYORUM’

Galatasaray’dan da sevdiği futbolcular olduğunu söyleyen Ecrin, “Icardi, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır, Fenerbahçe’den ise en çok Ederson, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'yi seviyorum" dedi.

‘KADIKÖY’DE MAÇ İZLEMEK İSTİYORUM’

Fenerbahçe’den ve futbolculardan dileğine yönelik ise “Kadıköy’de maç izlemek ve Yaz (Yıldırım) abla ile tanışmak istiyorum. Futbolcularımız ise daha iyi oynayabilirler” ifadelerini kullandı. Ecrin, iki Galatasaraylı kardeşinden Yusuf’un kendisini Galatasaraylı olmaya yönelik davetini ise “Ben Fenerbahçe’yi seviyorum” diyerek reddetti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır