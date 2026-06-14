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Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi

Shakhtar Donetsk'in başında etkileyici bir sezon geçiren Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de "Yılın Teknik Direktörü" ödülünün sahibi oldu. Genç teknik adam, hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi
Burak Kavuncu

Teknik direktörlük kariyerinde yükselişini sürdüren Arda Turan, Ukrayna'da önemli bir başarıya daha imza attı. Shakhtar Donetsk'in başındaki ilk sezonunda takımını hem ligde hem de Avrupa arenasında başarılı sonuçlara taşıyan genç çalıştırıcı, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.

UKRAYNA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Arda Turan a Ukrayna da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi 1

Sezon boyunca ortaya koyduğu oyun anlayışı ve aldığı sonuçlarla takdir toplayan Arda Turan, Ukrayna futbol kamuoyunun oylarıyla yılın teknik adamı ödülüne layık görüldü. Shakhtar Donetsk'in yeniden şampiyon olmasında önemli rol oynayan Türk teknik adam, kariyerinin en prestijli bireysel ödüllerinden birini kazandı.

LİGDE VE AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Arda Turan a Ukrayna da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi 2

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yarışını kazanıken, Konferans Ligi'nde de adından söz ettirdi. Turuncu-siyahlılar, Avrupa sahnesinde yarı finale kadar yükselirken, Arda Turan'ın taktiksel dokunuşları uluslararası basında da övgü topladı.

TÜRK FUTBOLU ADINA GURUR

Arda Turan a Ukrayna da büyük onur! Yılın teknik direktörü seçildi 3

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlıkta da adından söz ettirmeye başlayan Arda Turan, Ukrayna'da kazandığı bu ödülle Türk teknik direktörlerin Avrupa'daki temsil gücüne önemli bir katkı sağladı. Genç çalıştırıcının önümüzdeki dönemde daha büyük kulüplerin radarına girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan
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