Rafael Leao o teklife 'evet' dedi! Süper Lig devinden rakibine büyük çalım

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rafael Leao iddiası, İtalya'dan gelen haberlerle yeni bir boyut kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte futbol şube sorumlusu Cihan Kamer'in transfer görüşmeleri için İtalya'ya gittiği öne sürülürken, Portekizli yıldız için yapılan teklifin ayrıntıları da yabancı basına yansıdı.

Mason Greenwood transferiyle uluslararası futbol kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin, şimdi de Milan'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için önemli bir hamle yaptığı iddia edildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rafael Leao'ya yıllık 12 milyon euro maaş önerdi. Sportmediaset, sarı-lacivertlilerin bu teklifi oyuncu cephesine sunduğunu yazarken, Sportitalia ise tarafların kişisel şartlarda uzlaşma sağladığını ileri sürdü.

Haberde, transfer sürecinde oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe'nin Leao'yu ikna etmeyi başardığı iddiasına yer verildi.

MİLAN'A SUNULACAK PAKET

Transferin kulüpler arasındaki bölümünde ise dikkat çekici bir formül gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe, Milan'a 5 milyon euro kiralama bedeli, 35 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ve 2 milyon euro performans bonusu içeren bir teklif sunmayı planlıyor.

Bu teklifin kabul edilmesi halinde transferin toplam maliyetinin 42 milyon euroya ulaşabileceği ifade edildi.

GALATASARAY DA YARIŞIN İÇİNDE

Öte yandan transfer yarışında yalnızca Fenerbahçe'nin olmadığı belirtildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray da Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası bütçede oluşan yaklaşık 10 milyon euroluk kaynağı bu transferde kullanmayı planladığı öne sürüldü.

MİLAN'IN TERCİHİ KALICI TRANSFER

Haberlere göre Galatasaray'ın Leao için kiralama formülü üzerinde durduğu, ancak Milan yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi hedeflediği belirtildi.

Bu nedenle İtalyan ekibinin kiralık transfer seçeneğine sıcak bakmadığı ve kalıcı satış konusunda ısrarını sürdürdüğü ifade edildi.