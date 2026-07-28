Ortalığı karıştıran hamle! Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor... Başkan Ertuğrul Doğan'dan jet açıklama

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mohamed Salah için bu kez Trabzonspor iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini durdurmasının ardından Mısırlı yıldızın bordo-mavili ekiple anlaşma sağladığı öne sürülse de kulüp cephesinden kısa sürede açıklama geldi.

TRABZONSPOR İDDİASI GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferini şimdilik askıya almasının ardından yıldız futbolcunun yeni durağının Trabzonspor olacağı yönünde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Sports Digitale'nin haberine göre bordo-mavili kulüp, deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Söz konusu iddia kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN JET AÇIKLAMA

Transfer söylentilerinin gündem olmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Doğan, Mohamed Salah'ın transferiyle ilgili ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ DURDURMUŞTU

Beşiktaş cephesinde ise Futbol Direktörü Önder Özen, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Özen, özellikle imaj hakları ve menajerlik ücreti konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Mohamed Salah transferinin şimdilik rafa kaldırıldığını açıklamıştı.