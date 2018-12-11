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Arda Turan, arkadaşı Ozan Çelik'in ölüm haberini aldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın yakın arkadaşı olan Ozan Çelik, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Fenerbahçe tribünlerinin sevilen isimlerinden biri olan, Çelik dün toprağa verildi.

Arda Turan, arkadaşı Ozan Çelik'in ölüm haberini aldı

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, yakın arkadaşı Ozan Çelik'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Cenazesi defnedilen Ozan Çelik'in ölümüne oldukça üzülen Turan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Siyah beyaz paylaşmayacağım bu fotoğrafı... Seni ilk tanıdığımda tek haneli yaşlardaydım; geriye dönüp baktığımda aradan 20 sene geçmiş, belki daha fazla... Hayatımda senin gibisini az görmüştüm. Cesaretli, dürüst, cömert, kendi yerine sevdiklerini tercih ederdin... Belki de ilk senin yanında görmüştüm korunduğumu ufaktım; bana bir şey olmasın diye beni arkana saklayıp kavga etmiştin o meşhur yazlık kavgaları... Sabahları hatırlıyorum kırmızı şortunla geldiğin... "Git bak bakalım Merve ablan kalkmıs mı?" dediğin günler. Bisikletimle haber uçururdum sana. Öğlenleri evim uzakta yukarıda diye sen, Ertan Abi, Ferhat Abi yukarı yollamazdınız ya da Onur abiler vardı... Şeftali ağaçlarında doyduğum günler hariç... Bu erken parlama, haksızlığa dayanamama işleri senden geçmiş olabilir. Daha hangi birini anlatsam. Sensizliğe isyan etmekten korkar, Allah'a sığınırım... Ama ciğerim yandı be Oziyy abi... Dostun, candın, abiydin... Bu instagrama bir şey yazmak istemiyorum... Ama sığmıyor içime bu çığlık tutamadım... Unutmadan oğlunu gördüm cenazede Taha'mızı, babası gibiydi dimdik... Merak etme kimse bir Oziyy olamaz ama ağacın altındaki amcaları onunla olacak... Aslında hayat senin dediğin gibi "Hep kalabalık mı? Zorluk mu? Ne kaçacağız, en kötü dayak yeriz" dediğin gibi, konuştuğun gibi yaşadın... Allah seni rahmetinle sarsın. Seni çok özledim Oziyy abi... Sana söz amcaları ne zaman isterse, Taha'yı senin çok sevdiğin Fenerbahçe'nin maçlarına götürecek..."

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