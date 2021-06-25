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Arda Turan: Ben Galatasaray ile para konuşmam

25.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Yönetimi, Arda Turan ile yeni sözleşme imzalandığını açıklamaya hazırlanıyor.

Arda Turan: Ben Galatasaray ile para konuşmam

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Fatih Terim göreve geldi ve transfer operasyonları da start aldı.

Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesinin uzatılmasının ardından yeni yönetim direksiyona geçti ve Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Arda Turan ile de yeni sözleşme imzalayacak.

1+1 YILLIK İMZA

Fatih Terim'in Florya'ya ayak basmasıyla beraber antrenmanlara başlayan ve takımla çalışmalarını sürdüren Arda Turan ile 1 Temmuz'da yeni sözleşme imzalandığı açıklanacak. Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcudan her türlü kolaylığı da aldı.

BOŞ SÖZLEŞMEYİ İMZALARIM

Kariyerini Galatasaray'da tamamlamak isteyen Arda Turan, "Ben, Galatasaray ile hiçbir zaman para konuşmam, değerli başkanımız sözleşmemizi getirir, ben de imzalarım" dedi.

Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray'ın resmi duyuruyu 1 Temmuz'da yapması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
belhandayı alırsanız bırakıyorum bu takımı tutmayı!!

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