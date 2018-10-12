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Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 12.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında gece kulübünde yaşanan kavganın ardından bir gelişme daha yaşandı. Arda Turan ifadesinde Burak Yılmaz'la beraber olduğundan bahsetse de Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün de ikiliyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Arda Turan'ın ifadesinde Adem Büyük'ün ismini neden vermediği ise bilinmiyor.

Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında bir gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavganın polis raporu ortaya çıktı. Savcılık kararı ile Arda Turan'ın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Arda Turan’ın ifadesinde Burak Yılmaz’ın ismini verip Adem Büyük'ü neden söylemediği ise merak konusu...

adem büyük

Evkur Yeni Malatyaspor’un deneyimli futbolcusu Adem Büyük’ün de olay yerinde Arda Turan ve Burak Yılmaz’la birlikte aynı mekanda olduğu öğrenildi. Arda Turan’ın ifadesinde Adem Büyük’ten bahsetmemesi dikkat çekti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un yaşanan gelişmelerin ardından takım kaptanı Adem Büyük’le ilgili kararı merak ediliyor. (Ajansspor)

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