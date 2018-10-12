Arda - Berkay kavgasının yaşandığı geceyle ilgili bir gerçek daha!

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında bir gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavganın polis raporu ortaya çıktı. Savcılık kararı ile Arda Turan'ın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Arda Turan’ın ifadesinde Burak Yılmaz’ın ismini verip Adem Büyük'ü neden söylemediği ise merak konusu...
Evkur Yeni Malatyaspor’un deneyimli futbolcusu Adem Büyük’ün de olay yerinde Arda Turan ve Burak Yılmaz’la birlikte aynı mekanda olduğu öğrenildi. Arda Turan’ın ifadesinde Adem Büyük’ten bahsetmemesi dikkat çekti.
Evkur Yeni Malatyaspor’un yaşanan gelişmelerin ardından takım kaptanı Adem Büyük’le ilgili kararı merak ediliyor. (Ajansspor)
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