Arda Turan: Bu sene saha içinde olacağım

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

PSV eşleşmesini geçmek istediklerini vurgulayan Arda, "Kazanma alışkanlığını korumak bizim için önemli. Çok iyi çalışıyoruz. Kazandık, mutluyuz. Bugün bizim için önemli olan skordan çok oyundu. Hocamızın istediklerini sahaya yansıttık. Salı günü Olympiacos ile bir maç daha yapacağız. Ondan sonrası artık Şampiyonlar Ligi. Olmak istediğimiz yer için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." dedi.

Gakatasaray'da olduğu için mutlu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Galatasaray armasına hizmet etmek benim için çok önemli. Nerede, nasıl olacağını hocamızla, başkanımızla, ailemle oturup konuşmak lazım ama bu sene saha içinde olacağım. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazanmaya çalışacağız. Florya'dan çıkan gençler çok şanslılar. Her biri bizim için çok değerli. Galatasaray'a sadece 10 numaralar, kanat oyuncuları değil, savunmacılar da lazım." ifadelerini kullandı.

Hagi ile Popescu'nun Florya ziyaretine değinen Arda Turan, "Galatasaray, kendi dinamikleri olan büyük bir ailedir. Biz bunu her zaman korumaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın özel şeyleri olmasını seviyorum. Hagi ve Popescu bizim efsanemiz. Galatasaray taraftarı olarak hayatımızın en güzel anlarını yaşatan isimler." mesajını verdi.

