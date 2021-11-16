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Arda Turan, Burak Yılmaz'ı takıma kazandırıyor

16.11.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de son zamanlarda istenmeyen adam haline gelen Burak için Galatasaray nabız yokluyor. Fatih Terim'le arası açık olan Burak için kaptan Arda'nın devreye girdiği belirtildi. Yardımcı hoca Selçuk İnan da Burak transferine olumlu bakıyor. Birbirlerine 'Karam' diye seslenen dostların Galatasaray'da buluşma ihtimali taraftarı heyecanlandırdı.

Arda Turan, Burak Yılmaz'ı takıma kazandırıyor
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Geçen sezon Lille şampiyonluğunun en büyük mimarlarından olan Burak, bu sezon hiç beklemediği tepkileri görüyor. Burak'ın bu sezon ıslıklandığı maçlar oldu. Tartışılan isim haline geldi.

YURT DIŞINI DÜŞÜNÜYOR

Burak Yılmaz'ın tercihi Avrupa'da kariyerini sürdürmekten yana. Milli golcüyü isteyen bazı İtalyan takımları da var.

ARDA DEVREYE GİRDİ

Net bir golcü ihtiyacı olan Galatasaray'ın gündemine Burak ismi geldi. Kaptan Arda'nın, Burak'la arası açık olan Fatih Terim'i bu konuda yumuşattığı belirtildi. Yardımcı antrenör Selçuk İnan da Burak transferine olumlu bakıyor.

DEVRE ARASI GÖRÜŞECEKLER

Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz ve Fatih Terim'in bir görüşme yapacağı aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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