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Arda Turan'dan Abdullah Avcı'ya veda mesajı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 30.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdığını açıklamasının ardından tecrübeli hocaya ilk veda mesajı Arda Turan'dan geldi.

Arda Turan'dan Abdullah Avcı'ya veda mesajı

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'den ayrıldı. Beşiktaş başına geçecek olan Avcı'ya eski öğrencisi Arda Turan'dan veda mesajı geldi.

55 yaşındaki teknik adamla bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Gittiğin her yere bilgini, sevgini ve futbol aşkını taşıyacağından o kadar eminim ki. Yolun açık olsun hocam. Bugüne kadar bize öğrettiğin her şey için çok teşekkürler..." notuyla Avcı'ya veda etti.

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