Arda Turan'dan Fatih Terim’in açıklamasının ardından flaş tepki!

Galatasaray’da Arda Turan çok konuşuldu! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltı atışlarına rakibini mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklama yalnız bırakıldığını belirtti. Yönetimle bir görüşmesinin olmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor." şeklinde konuştu.

Fatih Terim'e bu açıklamalarının ardından sarı kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi.Galatasaraylı futbolseverler, #YalnızDeğilsinFatihTerim etiketini Twitter Türkiye'de gündeme soktu.Öte yandan Galatasaray'da kaptan Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Bu hamlenin ardından Galatasaray'da birçok isim ultrAslan'ı takipten çıktı.