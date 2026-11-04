SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı! "Nefret etmiyorum"

Sporting Lizbon karşısında alınan mağlubiyetin ardından VAR kararlarına sert tepki gösteren Arda Turan, Fenerbahçe maçı öncesi de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu ile karşılaşacak olmanın kendisi için taşıdığı anlamı anlatan genç teknik adamın sözleri dikkat çekti.

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı! "Nefret etmiyorum"
Cevdet Berker İşleyen

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Sporting oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, hem maçın hakem yönetimini değerlendirdi hem de Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

VAR HAKEMLERİNE SERT TEPKİ

Arda Turan dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı! "Nefret etmiyorum" 1

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, mücadelenin ikinci yarısında Vinicius Tobias'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahalenin ardından VAR incelemesiyle penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten genç teknik adam, oyuncularının gelişmesi gereken noktalar bulunduğunu dile getirdi.

Arda Turan, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacak kadar oynadık mı bilmiyorum ama kaybedecek kadar oynamadık. Futbolda şanssızlık kelimesini kullanmaktan nefret ederim. Beceriksizce davrandık. Bunu da geliştirmek zorundayız. Genç oyunculara anları oynamasını, daha doğru oynamasını öğretmeliyiz. Buraya ilk geldiğimde, 1,5 sene önce, onlara ilk antrenmanda savunma çalıştırmıştım. Futbol bir savunma oyunudur. Son iki maçta da bunu acı tarafıyla öğrendik. Ama ne olursa olsun yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

Penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Turan, İtalyan VAR hakemlerinin kararını eleştirerek tepkisini açıkça ortaya koydu.

"Doğrusunu söylemek gerekirse ilk maça bakıyoruz, Galatasaray'la ilgili. VAR, penaltı için Sporting'e darbe arıyor. Bugün de bahane arıyorlar. Ne diyebilirim ki bu konu hakkında? Bunun penaltı olduğunu sen de ben de biliyoruz. Onlar da biliyor. Ama İtalyan hakemler her şeyi bildiği gibi bu konuda devam ediyorlar. Bu konuyu değiştiremem. Hayatımda uğradığım haksızlıklara verdiğim tepkilerden dolayı çok acı çektim. O yüzden onları güçlü olduğum tarafa, sahaya çekmeye çalışıyorum. Bizim işimiz en iyisini oynamak, doğrusunu yapmak. Ama karar nereden baksan insana acı veriyor. Bence bu karar hakkında utanmalılar."

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekiple karşılaşacakları maçın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Turan, mücadelenin sonucu ne olursa olsun bu karşılaşmayı kariyerinin ve hayatının unutulmaz anıları arasında saklayacağını ifade etti.

"NEFRET ETMİYORUM"

Arda Turan dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı! "Nefret etmiyorum" 2

Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Arda Turan, eski takım arkadaşına duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirdi.

İki ismin saha kenarında Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşı karşıya gelecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirten Turan, rekabetin kendisi açısından taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

"Bir sonraki maçta aynı şekilde oynamaya razıyım. Bu maç için hiçbir şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum, takımımın performansından memnunum. Sadece ceza sahasında topun kıymetini bilirlerse çok mutlu olurum. Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."

FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUZ

Arda Turan dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı! "Nefret etmiyorum" 3

Fenerbahçe'nin kadro kalitesine ve tecrübesine dikkat çeken Arda Turan, sarı-lacivertli takıma büyük saygı duyduklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, önceliklerinin şu anda Dinamo Kiev karşılaşması olduğunu vurgularken Fenerbahçe maçının kendileri açısından kolay geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Turan, rakibinin tecrübesine karşı genç oyuncularının enerjisiyle mücadele etmeye çalışacaklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe'nin çok tecrübeli, iyi oyuncuları var. Tecrübeleriyle yarışamayız. Belki gençliğimizle onlara karşı koymaya çalışacağız. Muhtemelen onlar burada daha fazla ev sahibi olacaklar. Bizim için zor olacak."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kimse ne olduğunu anlamamıştı! Osimhen'i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet ettiKimse ne olduğunu anlamamıştı! Osimhen'i çıldırtan olay: Kulübeye bile şikayet etti
Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...Batrakov saha dışında da rekor kırdı! İnanılmaz rakam...
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.