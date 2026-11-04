Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu itirafı! "Nefret etmiyorum"

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Sporting oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, hem maçın hakem yönetimini değerlendirdi hem de Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

VAR HAKEMLERİNE SERT TEPKİ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, mücadelenin ikinci yarısında Vinicius Tobias'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahalenin ardından VAR incelemesiyle penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten genç teknik adam, oyuncularının gelişmesi gereken noktalar bulunduğunu dile getirdi.

Arda Turan, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacak kadar oynadık mı bilmiyorum ama kaybedecek kadar oynamadık. Futbolda şanssızlık kelimesini kullanmaktan nefret ederim. Beceriksizce davrandık. Bunu da geliştirmek zorundayız. Genç oyunculara anları oynamasını, daha doğru oynamasını öğretmeliyiz. Buraya ilk geldiğimde, 1,5 sene önce, onlara ilk antrenmanda savunma çalıştırmıştım. Futbol bir savunma oyunudur. Son iki maçta da bunu acı tarafıyla öğrendik. Ama ne olursa olsun yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

Penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Turan, İtalyan VAR hakemlerinin kararını eleştirerek tepkisini açıkça ortaya koydu.

"Doğrusunu söylemek gerekirse ilk maça bakıyoruz, Galatasaray'la ilgili. VAR, penaltı için Sporting'e darbe arıyor. Bugün de bahane arıyorlar. Ne diyebilirim ki bu konu hakkında? Bunun penaltı olduğunu sen de ben de biliyoruz. Onlar da biliyor. Ama İtalyan hakemler her şeyi bildiği gibi bu konuda devam ediyorlar. Bu konuyu değiştiremem. Hayatımda uğradığım haksızlıklara verdiğim tepkilerden dolayı çok acı çektim. O yüzden onları güçlü olduğum tarafa, sahaya çekmeye çalışıyorum. Bizim işimiz en iyisini oynamak, doğrusunu yapmak. Ama karar nereden baksan insana acı veriyor. Bence bu karar hakkında utanmalılar."

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekiple karşılaşacakları maçın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Turan, mücadelenin sonucu ne olursa olsun bu karşılaşmayı kariyerinin ve hayatının unutulmaz anıları arasında saklayacağını ifade etti.

"NEFRET ETMİYORUM"

Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Arda Turan, eski takım arkadaşına duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirdi.

İki ismin saha kenarında Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşı karşıya gelecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirten Turan, rekabetin kendisi açısından taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

"Bir sonraki maçta aynı şekilde oynamaya razıyım. Bu maç için hiçbir şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum, takımımın performansından memnunum. Sadece ceza sahasında topun kıymetini bilirlerse çok mutlu olurum. Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."

FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUZ

Fenerbahçe'nin kadro kalitesine ve tecrübesine dikkat çeken Arda Turan, sarı-lacivertli takıma büyük saygı duyduklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, önceliklerinin şu anda Dinamo Kiev karşılaşması olduğunu vurgularken Fenerbahçe maçının kendileri açısından kolay geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Turan, rakibinin tecrübesine karşı genç oyuncularının enerjisiyle mücadele etmeye çalışacaklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe'nin çok tecrübeli, iyi oyuncuları var. Tecrübeleriyle yarışamayız. Belki gençliğimizle onlara karşı koymaya çalışacağız. Muhtemelen onlar burada daha fazla ev sahibi olacaklar. Bizim için zor olacak."