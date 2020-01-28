Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması: Aslolan Arda Turan değil, Galatasaray'dır

Son dakika gelişmesine göre; Arda Turan, tartışmalar yaratan Galatasaray transfer haberleri ve teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamalarının tamamı:

Türk futbolunun değerli üyeleri… Sevgili Galatasaraylılar… Son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili üzüntülerimi ve düşüncelerimi açıklama ihtiyacı hissettim.

Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki, hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı kırmızı olunca da, hayatım boyunca hiç bir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğsümü gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de, Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim. Bununla da iftihar ettim.

Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var. Ben Galatasaray Spor Kulübü'ne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum. Ve hep öyle de kalacak.

Arda Turan ismi üzerinden Galatarasay'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben bunu hiç unutmadım.