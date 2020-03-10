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Arda Turan'dan halı saha açıklaması

FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 18:35 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Arda Turan, halı saha maçları oynadığına dair çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

Galatasaray'ın eski futbolcuları ile beraber halı saha maçı yapan Arda Turan, orta sahadan attığı golle sosyal medyada konuşuldu. Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Arda Turan, hakkında çıkan halı saha haberlerine yanıt verdi.

ARDA TURAN'DAN HALI SAHA AÇIKLAMASI

Arda Turan sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim. Becerebilene tavsiye de ederim." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 6 aylık sözleşmesi kalan Arda Turan, Ocak ayında Medipol Başakşehir'den ayrılmış ve Galatasaray yönetiminin kararı nedeniyle boşta kalmıştı. Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan, Galatasaray'a dönme fırsatı bulamadıktan sonra ilk kez halı sahada görüntülendi.


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