Arda Turan'dan maç sonunda beklenmedik Galatasaray açıklaması!

Arda Turan, Galatasaray iddialarına temkinli yaklaşarak şu anki odak noktasının Shakhtar Donetsk olduğunu söyledi. Genç teknik adam, hem kulübüne bağlılığını vurguladı hem de geleceğe dair kararların profesyonel süreç içinde şekilleneceğini ifade etti.

Cevdet Berker İşleyen

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray ile ilgili kendisine yöneltilen transfer iddialarına ilişkin soruya dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi. Genç teknik adam, bu konunun kendisi için hassas olduğunu vurgulayarak Galatasaray’a olan bağlılığını dile getirdi.

Arda Turan, kendisine yöneltilen "Galatasaray'ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu?" sorusunun ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil; çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum"

"ÖNCELİĞİM SHAKHTAR"

Arda Turan, açıklamalarında şu anki önceliğinin Shakhtar Donetsk olduğunu net bir şekilde ifade etti. Eyüpspor sonrası kendisine bu fırsatı veren Ukrayna ekibine duyduğu saygıyı ve bağlılığı özellikle vurguladı.

"BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Genç teknik adam, kariyerine dair planlarında tamamen Shakhtar Donetsk’e odaklandığını belirtirken, profesyonel futbol dünyasında her şeyin değişebileceğine de dikkat çekti. Kulübe olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Shakhtar Donetsk bana Eyüpspor sonrası bu fırsatı verdi. Şu anda tüm kalbim ve aklımla Shakhtar Donetsk'a bağlıyım. Bu formaya, ayrıca bana bu takımı çalıştırma fırsatı verenlere büyük saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ama biz birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman birlikte alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum, geleceğiyle ilgili büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verildiyse, hayatım boyunca asla sırtımı dönmem."

