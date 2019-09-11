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Arda Turan'dan olay açıklama: Tazminat davası açacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Berkay Şahin'in eşini taciz ettiği iddia edilen ve ardından da Berkay'ın burnunu kırdığı için hapis cezası alan Arda Turan, ilk açıklamasında "Çok mutluyum, Berkay Şahin'e tazminat davası açacağım" dedi.

Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Hakkında cinsel taciz, kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahlı ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlamalar olan Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cinsel taciz suçundan ceza almayan Arda Turan karar sonrası yaptığı açıklamayla olay oldu.

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Karar sonrası açıklama yapan Turan, Berkay Şahin'e tazminat davası açacağını söyledi.

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Mahkeme sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum böyle bir işin içinde olmadım. Hapis cezası almak uğruna davadan vazgeçmedim. Berkay Şahin'e tazminat davası da açacağım" dedi.

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Turan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Ben konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu 'sözlü taciz' suçunu işlemedim. İşlemem de mümkün değildir."


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