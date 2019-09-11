Arda Turan ve Berkay davasında 3. duruşma!

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor! Şarkıcı Berkay, avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen Arda Turan ve Berkay arasında kavga çıkmıştı. Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in eşini taciz etmiş ve ikili arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "ruhsatsız silah bulundurmak", "genel güvenliği kasten tehliye sokmak" ve "kasten yaralama" suçmalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



