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  4. Arda Turan'dan resmi açıklama! "Gelecekte de oynadığım kulüplerde..."

Arda Turan'dan resmi açıklama! "Gelecekte de oynadığım kulüplerde..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 08:13
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, çalışma hayatı hakkında konuşarak gelecek planını açıkladı. Arda Turan, "Oyuncularıma karşı çok dürüstüm, yalan söylemem. Bana ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayım. En iyi futbolcu olmayı hayal ettiklerini biliyorum, bu yüzden bunu olumlu bir şekilde nasıl yapacaklarını onlara göstermeliyim." dedi.

Arda Turan'dan resmi açıklama! "Gelecekte de oynadığım kulüplerde..."

Eyüpspor teknik patronu Arda Turan, gelecek kariyeri hakkında konuşarak çalıştırmak istediği takımları açıkladı. Turan, "Gelecekte de oynadığım kulüplerde antrenörlük yapmak istiyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL TARZINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

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"Defansif olarak Simeone'den, hücum olarak Luis Enrique'den öğrendim. Galatasaray'daki Fatih Terim'i hücum fikirleri için ve Guus Hiddink'i de oyuncularıyla iyi geçindiği için anmalıyım. Ben gencim ve sahadaki tüm sorunları çözmeyi öğrenmem gerekiyor. Oyuncularıma karşı çok dürüstüm, yalan söylemem. Bana ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayım. En iyi futbolcu olmayı hayal ettiklerini biliyorum, bu yüzden bunu olumlu bir şekilde nasıl yapacaklarını onlara göstermeliyim. Güvenli ve mutlu bir oyun alanı yaratmalıyım. Ancak Türkiye'deki futbol tarzını ve zihniyeti değiştirmek istiyorum. Ve bunu yapacağım. Bir gün bir Türk takımının Avrupa kupası kazanacağına inanıyorum. Bu benim hayalim, ister kulüp ister milli takım için olsun. Ülkem adına 100 kez oynadım ve her seferinde seçilmek için elemeleri geçtiğimi hissettim. Hazırlık maçı bile olsa, bir sonraki maça seçilmeyeceğimden endişe ettiğim için hayatımın son maçıymış gibi oynadım."

"OYNADIĞIM KULÜPLERDE ANTRENÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"

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"Gelecekte de oynadığım kulüplerde antrenörlük yapmak istiyorum. Avrupa'da çalışma hayalim var ve Eyüpspor ile son iki yılda başardıklarımız futbol dünyasının dikkatini çekti. Biz küçük bir kulübüz, ilk kez en üst ligde mücadele ediyoruz. Buna rağmen ligde beşinci sıradayız ve birçok istatistik kategorisinde en iyi takımlar arasında yer alıyoruz. Burada bir futbol kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Avrupa kulüplerinini ilgisini duyuyorum. Dünya futbolunu yakından takip ediyorum. Oyun çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu tempoya ayak uydurmak çok önemli. Bu yüzden kendimi geliştirmeye ve adapte olmaya çalışıyorum. Ancak oyunun hala sokaklarda oynadığımız oyun olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Ve eğer bu hissi kaybedersek, oynamanın keyfini de kaybederiz. Ve Türkiye'de çok fazla zaman saha dışında olan şeyler için kavga ederek geçiyor. Sahada olanlara konsantre olmaya geri dönmemiz gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan
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